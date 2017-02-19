شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو» في قمة سرية في العقبة قبل عام تقريبا حيث قدم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خطة لمبادرة السلام الإقليمية بما في ذلك الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بدعم من الدول العربية. كان العاهل الأردني الملك “عبد الله الثاني» والرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي» حاضرين أيضا خلال […] أقراء المزيد من المصدر