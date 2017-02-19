ذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، أنّ الممثلة الهندية “بهافانا”، تعرضت لحادث اختطاف واغتصاب جنسي عنيف ليل الجمعة الماضي، بحي ارناكولام في ولاية كيرالا. ووقع الحادث أثناء عودة الممثلة الهندية الى منزلها بعد انتهائها من تصوير مشاهد فيلمها الجديد.ولجأت “بهافانا” الى الشرطة حيث حررت محضراً. وقالت إن سائقها السابق “مارتن” كان أقراء المزيد

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