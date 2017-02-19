حذر تقرير استخباري سري بريطاني من المخاطر التي تشكلها عودة عشرات النساء والأطفال البريطانيين الذين تلقوا تدريبات على أيدي تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق واستخدامهم في شن هجمات ما يشكل تحديا جديدا لأجهزة الأمن البريطانية “غير المجهزة والمؤهلة للتعاطي مع مثل هذا التهديد الجديد الذي لا يمكن تفاديه حاليا”. يشار إلى ان عدة دول […] أقراء المزيد من المصدر