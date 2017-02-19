أعلنت البحرية الأمريكية، يوم السبت، أن مجموعة قتالية لحاملة طائرات تابعة للولايات المتحدة بدأت دوريات في بحر الصين الجنوبي وسط تجدد التوتر بشأن هذا الممر المائي المتنازع عليه. وحذرت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء واشنطن من تحدي سيادتها وذلك ردا على تقارير بأن الولايات المتحدة تخطط للقيام بدوريات بحرية جديدة في بحر الصين الجنوبي. وقالت […] أقراء المزيد من المصدر