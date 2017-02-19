الجبير: إيران عازمة على تغيير النظام في الشرق الأوسط أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتقبول استقالة الرئيس حرفوش من الشانفيلتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمصور […] أقراء المزيد من المصدر