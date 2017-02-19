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العراق: القوات العراقية تعلن استعادتها قريتين غرب الموصل من جهة الجنوب

Posted by on February 19, 2017 0 Comment

العراق: القوات العراقية تعلن استعادتها قريتين غرب الموصل من جهة الجنوب أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة […] أقراء المزيد من المصدر

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