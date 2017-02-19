انحسرتْ في بيروت “الهبّة الباردة» التي خيّمت على لبنان إثر التسوية السياسية التي قضتْ بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وبعودة الرئيس سعد الحريري الى السرايا الحكومية، وسط طلائع “هبّة ساخنة» ناجمة عن الارتدادات السلبية، المحلية والدولية، لمواقف الرئيس عون من سلاح “حزب الله» واعتباره “مكمّلاً للجيش اللبناني»، والارتدادات المماثلة، أقراء المزيد
Home » أخبار العالم » انحسار «الهبّة الباردة» في لبنان ومخاوف من عودته إلى «عين العاصفة»
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