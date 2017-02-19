عاجل: العبادي يعلن انطلاق عمليات تحرير الجانب الغربي للموصل أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتنتائج لعبة يومية yawmiyeh الخميس ١٨-٢-٢٠١٦توقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمصور […] أقراء المزيد من المصدر