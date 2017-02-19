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عاجل: مقتل وإصابة 10 جنود عراقيين بهجوم انتحاري في الموصل

Posted by on February 19, 2017 0 Comment

عاجل: مقتل وإصابة 10 جنود عراقيين بهجوم انتحاري في الموصل أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين العراق: 5 قتلى و 10 جرحى في انفجار أمام المكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني […] أقراء المزيد من المصدر

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