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عاجل: ٤ قتلى بينهم إمرأة في قصف إستهدف بلدة نصيب بريف درعا

Posted by on February 19, 2017 0 Comment

عاجل: أربعة قتلى من بينهم إمرأة في قصف جوي إستهدف بلدة نصيب بريف درعا أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: وفاة هيفاء […] أقراء المزيد من المصدر

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