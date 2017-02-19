قال عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا: هل حلت الميليشيات وسلمت سلاحها للجيش اللبناني؟ كلا، وبالتالي الطائف يقرأ من السطر الأول الى السطر الأخير وليس بالعكس، لا هو ولا غيره، لا من الاتفاقات ولا من التسويات ولا من الدستور. نحن مصرون على الطائف، مصرون على تفسير الرئيس الشهيد رفيق الحريري للطائف”. كلام النائب زهرا جاء […] أقراء المزيد من المصدر