قال موقع “جلوبال ريسيرش” الكندي إن الولايات المتحدة الأمريكية تسير في طريق الحرب مع إيران، مشيرًا إلى وجود علامات لمواجهة عسكرية محتملة. ولفت الموقع إلى أنه منذو تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمهام منصبه في يناير الماضي وهو يتبنى موقفًا متشددًا من إيران، مشيرًا إلى تحذيراته المتكررة للإيرانيين وتصريحه في 2 فبراير الماضي للإيرانيين بأنه […] أقراء المزيد من المصدر