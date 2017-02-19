‏الجيش يضبط على طريق وادي حميد في جرود عرسال شاحنة تموينية مهرّبة من عرسال في اتجاه الجرود لمصلحة المجموعات الإرهابية. أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتقبول استقالة الرئيس حرفوش […] أقراء المزيد من المصدر