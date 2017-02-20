طالبت وزارة الخارجية السويدية، الأحد، من نظيرتها الأمريكية توضيحًا بشأن تصريحات للرئيس دونالد ترامب أكَّد فيها أنَّ “السويد كانت مؤخرًا هدفًا لهجوم إرهابي”. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويدية كاتارينا أكسيلسون قولها: “السفارة السويدية في واشنطن طلبت توضيحًا، بعدما أصيب معلقون ووسائل إعلام سويدية بحالة من الدهشة جراء تصريحات ترامب”. وذكرت […] أقراء المزيد من المصدر