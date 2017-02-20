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ترحيل مئات المهاجرين الكوبيين من الولايات المتحدة والمكسيك

Posted by on February 20, 2017 0 Comment

قامت عدة دول من بينها الولايات المتحدة والمكسيك بترحيل مئات المهاجرين الكوبيين، وذلك منذ انتهاء العمل بسياسة أمريكية متبعة تمنح الكوبيين أفضلية في وضعهم كمهاجرين، وفق ما أوردت وسائل إعلام كوبية. قالت وسائل إعلام كوبية السبت أن أكثر من 680 كوبيا تم ترحيلهم من الولايات المتحدةودول أخرى إلى كوبا منذ وقف العمل في كانون الثاني/يناير […] أقراء المزيد من المصدر

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