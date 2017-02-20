قامت عدة دول من بينها الولايات المتحدة والمكسيك بترحيل مئات المهاجرين الكوبيين، وذلك منذ انتهاء العمل بسياسة أمريكية متبعة تمنح الكوبيين أفضلية في وضعهم كمهاجرين، وفق ما أوردت وسائل إعلام كوبية. قالت وسائل إعلام كوبية السبت أن أكثر من 680 كوبيا تم ترحيلهم من الولايات المتحدةودول أخرى إلى كوبا منذ وقف العمل في كانون الثاني/يناير […] أقراء المزيد من المصدر