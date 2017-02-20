وزعت “جمعية تجار صور” بالتعاون مع بلدية صور، مئات الهدايا وذلك في مؤسسة “أوركا”، لمناسبة مهرجان التسوق والسياحة في مدينة صور للعام 2017، في حضور رئيس جمعية تجار صور ديب بدوي، اعضاء مجلس بلدية صور، فاعليات وحشد من المواطنين.

وقام ممثل مؤسسة “أوركا” بلال حمزة بتوزيع الهدايا على الفائزين وتضمنت ملابس واحذية وفرش بيت وقسائم شرائية بثلاثماية دولار امريكي اضافة الى بطاقات سفر، ومفروشات لبيت كامل وعدد من الهدايا والجوائز القيمة من المفروشات للمتسوقين تقدمة مؤسسة ضاهر وقسائم تخولهم الربح لمئات الهدايا.

ضاهر



وقال نائب رئيس جمعية تجار صور حسن ضاهر: نشكر بلدية صور والمؤسسات على اقامة هذا النشاط الذي يعطي دفعا اقتصاديا في تحريك العجلة الاقتصادية في المنطقة”، داعيا “الحكومة الى اعطاء الوضع الاقتصادي الاهتمام الاكبر، وذلك من اجل ايجاد فرص عمل مما يحرك اقتصاديا وينعكس ايجابا في الاسواق اللبنانية”.

وختم: “اننا كجمعية تجار نعمل مع المعنيين لاعادة صور على الخارطة الاقتصادية والسياحية التي من شأنه تنهض بالمدينة للامام، موجها بالشكر الى دولة الرئيس نبيه بري راعي وحاضن المدينة والذي لم يألو جهدا في دعم المدينة واهلها على كافة الاصعدة”.

حمزة

أشار حمزة الى ان “اوركا يسرها ان تشارك في مهرجان التسوق، وهذا النشاط يدفع بالعجلة الاقتصادية للأمام في صور ومنطقتها، لذلك نحن نعمل على تشجيع المتسوقين وتقديم مئات الهدايا اضافة الى تقديم سيارة لإجراء أقراء المزيد من المصدر