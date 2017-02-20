شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني على “ضرورة التعاون لتطوير البلد”، مؤكدا أن “الحكومة يد واحدة لتقديم الإيجابيات الى المواطن”.

كلام الوزير حاصباني جاء خلال إطلاقه، في حضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، خدمة الشباك الموحد للمعاملات الإدارية والتي تسهل على المواطن تقديم معاملاته والحصول على رسالة نصية sms عبر هاتفه عند إتمام المعاملة، في إطار الدفع نحو الحكومة الإكترونية وتعزيزا للخدمات الإلكترونية e- services في وزارة الصحة”.

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء “أننا نشهد أول خطوة عملية لتطبيق تبسيط الإجراءات في الدولة في عهد الحكومة الجديدة والتي تبشر بعمل مجد وشديد الفاعلية من ناحية تطبيق التكنولوجيا واستخدامها وتحسين الإجراءات لتسهيل شؤون المواطن اللبناني”.

وأضاف: “بهذه الخطوة تتم محاربة أمور عدة ولا سيما الوقت وزحمة السير التي تعذب الناس على الطرقات ذهابا وإيابا لإنجاز معاملاتهم”.

وتابع: “إن الوزارة مثال أول على تطبيق خطوات أولى في الحكومة الإلكترونية من خلال تسجيل المعاملات إلكترونيا على شباك الدخول. فقد بات لدينا شباك موحد لاستقبال جميع معاملات وزارة الصحة في ما يتعلق بالمهن والمراسلات والإستيراد وغيرها بحيث يقدم المواطن معاملاته في أوقات محددة على الشباك المختص ويحصل على رقم للمعاملة، على أن يتم تسجيل هذا الرقم إلكترونيا قبل أن تستكمل متابعته داخل الوزارة بشكل تلقائي. ولم تعد أقراء المزيد من المصدر