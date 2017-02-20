وزير ترامب الجديد للخزانة هو بالتأكيد رجلٌ يعرف ما يقوم به، وهو الأمر الذي أثبتته خطيبته الفاتِنة دون شك الأسبوع الماضي في المكتب البيضاوي. بينما كان الرئيس ينظر باستحسان، كان ستيف منوتشين يؤدي القسم إلى جانب المُمثِّلة أسكتلندية المولد لويز لينتون (35 عاماً)، والتي كشفت عن كامل جسمها تقريباً خلال فيلمها الأخير: Intruder. وأصبحت سمعة […] أقراء المزيد من المصدر