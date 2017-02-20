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خطيبة وزير ترامب الفاتنة تظهر عاريةً في فيلمها الأخير.. وهذه حقيقة ما تعرضت له بإفريقيا

Posted by on February 20, 2017 0 Comment

وزير ترامب الجديد للخزانة هو بالتأكيد رجلٌ يعرف ما يقوم به، وهو الأمر الذي أثبتته خطيبته الفاتِنة دون شك الأسبوع الماضي في المكتب البيضاوي. بينما كان الرئيس ينظر باستحسان، كان ستيف منوتشين يؤدي القسم إلى جانب المُمثِّلة أسكتلندية المولد لويز لينتون (35 عاماً)، والتي كشفت عن كامل جسمها تقريباً خلال فيلمها الأخير: Intruder. وأصبحت سمعة […] أقراء المزيد من المصدر

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