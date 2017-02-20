كشفت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، أن مصارع تليفزيوني شهير كان يمد الأميرة مارجريت، شقيقة الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا بالكوكايين. وقال ضابط شرطة سكوتلاند يارد إن لجنة التحقيق كشفت اليوم هذه التقارير الصادمة، لكنها اضطرت للحفاظ على اسم الشخصية الرياضية لأسباب قانونية. يُذكر أن الأميرة مارجريت، التي توفيت في سن 71 أقراء المزيد

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