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شقيقة الملكة في بريطانيا.. مدمنة  «كوكايين»

Posted by on February 20, 2017 0 Comment

كشفت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، أن مصارع تليفزيوني شهير كان يمد الأميرة مارجريت، شقيقة الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا بالكوكايين. وقال ضابط شرطة سكوتلاند يارد إن لجنة التحقيق كشفت اليوم هذه التقارير الصادمة، لكنها اضطرت للحفاظ على اسم الشخصية الرياضية لأسباب قانونية. يُذكر أن الأميرة مارجريت، التي توفيت في سن 71 أقراء المزيد

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