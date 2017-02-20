آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل.. الجيش الاسرائيلي: سقوط قذيفتين أطلقتا من سيناء في النقب الغربي دون إصابات

عاجل.. الجيش الاسرائيلي: سقوط قذيفتين أطلقتا من سيناء في النقب الغربي دون إصابات

Posted by on February 20, 2017 0 Comment

عاجل.. الجيش الاسرائيلي: سقوط قذيفتين أطلقتا من سيناء في النقب الغربي دون إصابات أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتنتائج لعبة يومية yawmiyeh الخميس ١٨-٢-٢٠١٦لا رونالدو ولا ميسي .. هذا […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com