عاجل.. الجيش الاسرائيلي: سقوط قذيفتين أطلقتا من سيناء في النقب الغربي دون إصابات أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتنتائج لعبة يومية yawmiyeh الخميس ١٨-٢-٢٠١٦لا رونالدو ولا ميسي .. هذا […] أقراء المزيد من المصدر
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