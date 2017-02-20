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عاجل: الدفاع الروسية تعلن مقتل 4 مستشارين عسكريين في سوريا

Posted by on February 20, 2017 0 Comment

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 4 مستشارين عسكريين روس في سوريا. وأوضحت الوزارة الاثنين 20 فبراير/شباط أن القتلى سقطوا الخميس 16 فبراير إثر تفجير سيارة كانت تقلهم. . أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالطقس في لبنان اليوم والأحد قليل الغيوم واستقرار في والحرارة طقس لبنان قليل الغيوم […] أقراء المزيد من المصدر

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