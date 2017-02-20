قام اثنان مجهولان على دراجة نارية بالهجوم المسلح على زوار مقهى في حي “الفاتح”، بمدينة إسطنبول. أصيب 5 أشخاص بجروح أثر هذا الهجوم. وكان رجل مجهول، هاجممركز للفنون في مدينة اسطنبول التركية، اليوم الاثنين، بإشعال النار فيه، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز” للأنباء. وقال مؤسس المركز المعارض للحكومة التركية، إنه “يشتبه فى وجود دافع سياسي […] أقراء المزيد من المصدر