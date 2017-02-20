توفيت كاسي كولمان فايف رئيسة لجنة نوبل للسلام، وذلك عن سن يناهز 65 عاما. وأعلنت لجنة نوبل للسلام، ومقرها في العاصمة النرويجية أوسلو، اليوم الاثنين، وفاة كاسي كولمان فايف التي كانت تعاني منذ سنة 2014 من سرطان في الثدي. وعبرت لجنة نوبل للسلام، في بلاغ لها، عن حزنها العميق لوفاة كاسي كولمان فايف، التي كانت […] أقراء المزيد من المصدر