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‏وصول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الاميركي الى لبنان

Posted by on February 20, 2017 0 Comment

‏وصول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الاميركي الى لبنان أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتنتائج لعبة يومية yawmiyeh الخميس ١٨-٢-٢٠١٦لا رونالدو ولا ميسي .. هذا هو اللاعب الأغلى في […] أقراء المزيد من المصدر

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