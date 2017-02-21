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إدارة ترامب تضع الأسس لترحيل ملايين المهاجرين

Posted by on February 21, 2017 0 Comment

وضعت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، اليوم الثلاثاء، الأسس الخاصة بعمليات ترحيل جماعي لملايين المهاجرين الذين يعيشون بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة، بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في الشهر الماضي. وكان ترامب قد تعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية خلال حملته الانتخابية، وأصدر سلسلة من الإجراءات التنفيذية بشأن هذه المسألة الشهر […] أقراء المزيد من المصدر

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