كشفت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الثلاثاء، أن السلطات الأمنية اعتقلت السيدة طاهرة قيومي ابنة شقيقة الرئيس حسن روحاني، التي تعمل رئيسة لقسم العلاقات الدولية والإعلام في مكتب الرئاسة الإيرانية، بتهمة التواصل مع وسائل إعلام معادية للنظام. وقالت وكالة أنباء “امد نيوز” :”إن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، استدعى رئيسة قسم العلاقات الدولية […] أقراء المزيد من المصدر