أوردت قناة نسمة التونسية أنه تم منذ قليل العثور على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات ويدرس بالسنة الثالثة ابتدائي مذبوحا على مقربة من إحدى النزل. وقد تحولت الوحدات الأمنية بعد اشعار من المواطنين الى مكان الجثة لرفعها ونقلها الى المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي وتحديد أسباب الوفاة وساعتها. أخبار قد تهمكإعلامي” يطالب بعمل كشف […] أقراء المزيد من المصدر