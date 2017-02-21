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تونس: العثور على طفل الـ 10 سنوات مذبوحا

Posted by on February 21, 2017 0 Comment

أوردت قناة نسمة التونسية أنه تم منذ قليل العثور على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات ويدرس بالسنة الثالثة ابتدائي مذبوحا على مقربة من إحدى النزل. وقد تحولت الوحدات الأمنية بعد اشعار من المواطنين الى مكان الجثة لرفعها ونقلها الى المستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي وتحديد أسباب الوفاة وساعتها. أخبار قد تهمكإعلامي” يطالب بعمل كشف […] أقراء المزيد من المصدر

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