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عاجل: إطلاق نار داخل مستشفى في هيوستن الأميركيّة وإخلاء المرضى

Posted by on February 21, 2017 0 Comment

وسائل إعلام أميركيّة: إطلاق نار داخل مستشفى في مدينة هيوستن الأميركيّة وإخلاء المرضى أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخابات12 قتيلاً في حوادث إطلاق نار بشيكاغوعاجل: شركة “بيجو” الفرنسية تعود للسوق الايراني بعقد قيمته 400 مليون يوروجون ج. بونيكا.. الأب الروحي لتأسيس […] أقراء المزيد من المصدر

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