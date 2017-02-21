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عاجل: اعتقال 3 أشخاص في فرنسا للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي

Posted by on February 21, 2017 0 Comment

عاجل.. رويترز: اعتقال 3 أشخاص في فرنسا للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي أخبار قد تهمكتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخابات12 سيناريو لنتائج […] أقراء المزيد من المصدر

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