لاقى العديد من الأشخاص حتفهم على متن طائرة اصطدمت بمركز للتسوق بالقرب من مدينة ملبورن الأسترالية، على ما أعلن رئيس وزراء ولاية فكتوريا. وقال دانيال اندروز، رئيس الوزراء في ولاية فيكتوريا وكبرى مدنها ملبورن، إنَّ عددًا من الأشخاص لقوا حتفهم نتيجة لأسوأ حادث طيران مدني شهدته ولايتنا منذ 30 عامًا. وانحرفت الطائرة، وهي من طراز […] أقراء المزيد من المصدر