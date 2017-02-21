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لبنان دخل مرحلة إما التسوية في قانون الانتخاب وإما… الهاوية

Posted by on February 21, 2017 0 Comment

اليوم يطوي لبنان أي إمكانٍ لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها (21 مايو)، كما “يدفن» واقعياً “قانون الستين» النافذ حالياً، لتتحوّل الأشهر الأربعة الفاصلة عن انتهاء ولاية البرلمان (20 يونيو) “حلبة ملاكمة» بالصيغ حول قانونٍ جديد لا يملك أي طرف القدرة على استيلاده بـ “الضربة القاضية» نظراً الى الأبعاد الطائفية والمذهبية أقراء المزيد

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