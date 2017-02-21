اليوم يطوي لبنان أي إمكانٍ لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها (21 مايو)، كما “يدفن» واقعياً “قانون الستين» النافذ حالياً، لتتحوّل الأشهر الأربعة الفاصلة عن انتهاء ولاية البرلمان (20 يونيو) “حلبة ملاكمة» بالصيغ حول قانونٍ جديد لا يملك أي طرف القدرة على استيلاده بـ “الضربة القاضية» نظراً الى الأبعاد الطائفية والمذهبية أقراء المزيد

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