تعرضت شقة عائلة بن لادن في الدائرة الثامنة في العاصمة الفرنسية باريس لمحاولة سرقة من قِبل عدة لصوص تسللوا إليها، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث. ونقلت قناة “RTL” أن خبر السرقة انتشر الجمعة الماضي، حيث تسلل لصوص إلى الشقة التي تبلغ مساحتها 200 متر مربع عن طريق السطح، ولكنهم وجدوا الشقة خالية. وأضافت أن […] أقراء المزيد من المصدر