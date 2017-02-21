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لصوص يسطون على شقة لأسرة بن لادن في باريس.. فيجدون مفاجأة غير متوقعة بانتظارهم

Posted by on February 21, 2017 0 Comment

تعرضت شقة عائلة بن لادن في الدائرة الثامنة في العاصمة الفرنسية باريس لمحاولة سرقة من قِبل عدة لصوص تسللوا إليها، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث. ونقلت قناة “RTL” أن خبر السرقة انتشر الجمعة الماضي، حيث تسلل لصوص إلى الشقة التي تبلغ مساحتها 200 متر مربع عن طريق السطح، ولكنهم وجدوا الشقة خالية. وأضافت أن […] أقراء المزيد من المصدر

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