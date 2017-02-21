اليوم.. “ويسترن سيدني” و”أوراوا ريد” في دوري أبطال آسيا, Western Sydney Wanderers – Urawa Red Diamonds يلتقي فريقا ويسترن سيدنى وأوراوا ريد دياموندز في الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا. Western Sydney Urawa Red Diamonds.دوري أبطال أسيا – 2017 دوري أبطال أقراء المزيد

أقراء المزيد من المصدر