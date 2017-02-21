دعت لجنة المتابعة لقضية المتعاقدين في الإدارات العامة كافة المتعاقدين العاملين في كافة الإدارات والدوائر الرسمية، إلى الاعتصام والتظاهر يوم غد الأربعاء لمطالبة المجلس النيابي بضرورة إقرار مشروع القانون المتعلق بالمرسوم الرقم 2001/5240، الرامي إلى استفادة جميع المتعاقدين الذين مضى خمسة وعشرين عاما على خدمتهم الفعلية من المعاش التقاعدي ومن تقديمات تعاونية موظفي الدولة، وكذلك للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وأكدوا أن تحركهم سيكون وفقا للجدول الآتي:ج

1 – الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء

امام باحة السراي الحكومي لمدينة صيدا.

2 – الساعة الثالثة والنصف بعد الضهر، في ساحة رياض الصلح ، مقابل السراي الحكومي – بيروت.

3 – يترك للمتعاقدين في محافظتي الشمال والبقاع تحديد مكان وتوقيت التحركات الخاصة بهما على ضوء التواصل والتنسيق مع لجنة المتابعة.

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