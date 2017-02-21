يبدو أن الاتصالات الاقليمية التي قام بها العديد من المسؤولين اللبنانيين ولدت انطباعات تؤشر على مساع، لتجنيب لبنان الشرر المتطاير من مواقد التسويات الدولية في المنطقة. وقد جرى ذلك وسط تشنج سياسي محلي ناجم عن الخطابات التصعيدية الأخيرة، من جانب حزب الله خصوصا فيما الغليان السياسي على اشده في العراق، والتصعيد الميداني في سورية غير […] أقراء المزيد من المصدر