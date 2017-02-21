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مصادر بري: ليتهم لم يعارضوا السلة المتكاملة.. عون نحو حوار حول قانون الانتخاب.. والبرلمان نحو التمديد

Posted by on February 21, 2017 0 Comment

يبدو أن الاتصالات الاقليمية التي قام بها العديد من المسؤولين اللبنانيين ولدت انطباعات تؤشر على مساع، لتجنيب لبنان الشرر المتطاير من مواقد التسويات الدولية في المنطقة. وقد جرى ذلك وسط تشنج سياسي محلي ناجم عن الخطابات التصعيدية الأخيرة، من جانب حزب الله خصوصا فيما الغليان السياسي على اشده في العراق، والتصعيد الميداني في سورية غير […] أقراء المزيد من المصدر

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