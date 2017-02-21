اكد موظفو الادارة العامة ان “عشرين عاما مضت على آخر تعديل لرواتب العاملين في الادارة العامة وما يزيد عن الخمس سنوات، والكلام يدور عن سلسلة رتب ورواتب جديدة تنصف الاداريين وتؤمن شيئا من العدالة والمساواة مع باقي القطاعات الوظيفية”.

واوضحوا في بيان :”احتل راتب الاداري اسفل سلم رواتب القطاع العام، ولامس الحد الادنى لمستوى العيش المطلوب، وعلى الرغم من ان الموقع الوظيفي للاداري يميزه عن غيره من العاملين في اسلاك القطاع العام، حيث يشكل حلقة الوصل بين مختلف هذه الاسلاك، فالمهام الادارية والرقابية تقع على عاتقه، وكذلك تأمين الخدمات الصحية والاجتماعية، مرورا بادارة الاموال العامة، وشؤون النقل والاقتصاد والاتصالات والاعلام والطاقة والتربية والبيئة والاشغال وغيرها، بما فيها ممارسة سلطة الوصاية على بعض المؤسسات التي تدير المرافق العامة ، واجهزة الرقابة التي تمارس رقابتها على مختلف العاملين في المؤسسات العامة”، لافتين الى ان “الاداري هو من يدير وينظم شؤون ومتطلبات المواطنين كل المواطنين عاملين او غير عاملين في القطاع العام او في القطاع الخاص”.

وتابع البيان :”الى متى ستبقى هذه الفوض الرواتبية؟، الى متى سيبقى راتب الاداري في اسفل سلم رواتب العاملين في القطاع العام بما فيه المؤسسات العامة والمجالس وغيرها، على الرغم من المسؤولية الملقاة على عاتقه،والى متى سيبقى راتب المراقب اقل من راتب المراقب عليه؟”

اضاف :” هل يجوز ان يبقى أقراء المزيد من المصدر