‏الموت يغيّب عازف الايقاع سيتراك ساركيسيان، وقد نعى نقيب الموسيقيين اللبنانيين مروان خوري الفقيد في سلسلة تغريدات عبر تويترنعى نقيب الموسيقيين اللبنانيين الفنان مروان خوري عازف الطبلة الشهير ستراك سركيسيان. وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “ستراك ملك آلته وزمانه، زيّن بأنامله أغانٍ لكبار في عصر ذهبي، رحل اليوم! ستفتقدك نقابتك يا نائب الرئيس ويا أبًا […] أقراء المزيد من المصدر