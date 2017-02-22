يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالية (أف بي آي) في موجة من التهديدات التي تلقتها مراكز يهودية في الولايات المتحدة وأدت إلى إخلاء 11 منها يوم الاثنين. وبلغ عدد المراكز التي تلقت تهديدات 69 في 27 ولاية خلال الشهر الماضي. ولم يعثر على قنابل في أي من المراكز التي تعرضت للتهديدات. وتلقى 27 مركزا يهوديا في 17 […] أقراء المزيد من المصدر