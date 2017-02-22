النهار

تعيينات قريبة …

أعلن وزير معني رفضه الإبقاء على أمين عام مجلس الوزراء محافظاً لجبل لبنان وأكد أن التعيينات قريبة.

بديل له …

نقل عن مرجع سياسي أن استهداف مسؤول مالي هدفه تحضير الأجواء لتعيين بديل منه.

مرجع منحاز …

اتهم وزير مرجعاً نيابياً سابقاً بأنه بات منحازاً الى رئيس الجمهورية بسبب عداواته السياسية.

دور المصالح …

تعجّب وزير سابق من أن يلعب الرئيس الحريري دور المصالح ما بين مرجع سياسي ومحطة تلفزيون تعرضّت له سابقاً وقال “عندما هاجموه لم يرجموا بوردة”.

المستقبل

يقال

إنّ مفاوضات تُجرى بين “حزب الله” وبين فصائل سورية معارضة يتم الاتفاق خطياً بموجبها على انسحاب الحزب من مناطق في القلمون تمهيداً لعودة أهالي هذه المناطق إلى منازلهم.

اللواء

غابت الشاشات والكاميرات اللبنانية عن تغطية جولة لوبان، في حين رافقتها 25 محطة أجنبية.

تفاعلت زيارة وزير بقاعي إلى منطقته، وتركت انعكاسات سياسية ودينية على غير صعيد.

يجزم نائب بارز في حزب مسيحي أن أي قانون للانتخابات لا يلحظ حقوق الأقليات داخل الأكثريات الطائفية لن يمر.

الجمهورية

يتريّث رئيس حزب في اختيار مرشحيه للإنتخابات النيابية لأنه يعتبر أن لقانون الأكثري مُرشحين ولقانون النسبية والمختلط مُرشحين آخرين.

يُعلن أحد المرشحين البارزين في كسروان أنه يجد صعوبة في تشكيل لائحة نظراً لكثافة طالبي الدخول الى لائحته.

تردّد أن عدم إستقبال مرجع غير مدني لزائرة غربية يتخطّى السبب الذي أُعلن في حينه إلى مواقف هذه الزائرة من قضايا أقراء المزيد من المصدر