يحتدم الصراع في بيروت على تقاسم “كعكة السلطة» بين القوى السياسية والطائفية من بوابة “التقاتل» بصيغ محسوبة النتائج لقانون انتخاب من شأنه ترسيم الاحجام داخل برلمان 2017 – 2021، وعلى النحو الذي يؤشر في وضع الرسم التشبيهي لرئيس الجمهورية المقبل في انتخابات الـ 2022. ومظاهر هذا الاحتدام أطاحت امس بأول محطة مانعة من الانزلاق نحو […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » الحريري وقّع… عون لم يوقّع.. الصراع المتعاظم على «كعكة السلطة» أطاح بقانون الانتخاب من دون بديل
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