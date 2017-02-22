يحتدم الصراع في بيروت على تقاسم “كعكة السلطة» بين القوى السياسية والطائفية من بوابة “التقاتل» بصيغ محسوبة النتائج لقانون انتخاب من شأنه ترسيم الاحجام داخل برلمان 2017 – 2021، وعلى النحو الذي يؤشر في وضع الرسم التشبيهي لرئيس الجمهورية المقبل في انتخابات الـ 2022. ومظاهر هذا الاحتدام أطاحت امس بأول محطة مانعة من الانزلاق نحو […] أقراء المزيد من المصدر