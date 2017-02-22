آخر الأخبار
Home » لبنان » الحريري وقّع… عون لم يوقّع.. الصراع المتعاظم على «كعكة السلطة» أطاح بقانون الانتخاب من دون بديل

الحريري وقّع… عون لم يوقّع.. الصراع المتعاظم على «كعكة السلطة» أطاح بقانون الانتخاب من دون بديل

Posted by on February 22, 2017 0 Comment

يحتدم الصراع في بيروت على تقاسم “كعكة السلطة» بين القوى السياسية والطائفية من بوابة “التقاتل» بصيغ محسوبة النتائج لقانون انتخاب من شأنه ترسيم الاحجام داخل برلمان 2017 – 2021، وعلى النحو الذي يؤشر في وضع الرسم التشبيهي لرئيس الجمهورية المقبل في انتخابات الـ 2022. ومظاهر هذا الاحتدام أطاحت امس بأول محطة مانعة من الانزلاق نحو […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com