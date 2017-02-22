اكد إتحاد الشباب الوطني – قطاع الشباب والطلاب في المؤتمر الشعبي في بيان “دعمه لتحرك هيئة التنسيق النقابية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب”، معتبرا أن “الطبقة السياسية في لبنان مهتمة بمصالحها ولا سبيل لمواجهتها بغير النضال الشعبي الواسع والمتنوع والجاد والمستمر”.

ودعا الى “الإستمرار بالتحرك حتى إقرار السلسلة، وتحميل الضرائب الى المصارف وليس الى الفئات الفقيرة والمعدومة” .

وختم البيان: ان “اتحاد الشباب الوطني يشد على ايدي هيئة التنسيق النقابية ويطالب مكوناتها بتوحيد الجهود، وتأجيل المطالب الخاصة بكل قطاع الى حين إلزام الطبقة الحاكمة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ثم يتفرغ كل قطاع وظيفي لتسوية اوضاعه الوظيفية حسبما يراه عادلا له”.

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