قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء 22 فبراير/شباط 2017، إن خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب “المسموم”، خلال حملته الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض أدى إلى اتجاه عالمي نحو سياسة تثير الفرقة على نحو متزايد، في عام 2016، مما جعل العالم مكاناً “أكثر قتامة”. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في تقريرها السنوي الذي يشمل 159 دولة، […] أقراء المزيد من المصدر