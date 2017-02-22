-عاد الوفد النقابي اللبناني بعد مشاركته في اعمال المؤتمر الثامن للاتحاد المهني العربي لعمال البناء والاخشاب، الذي انعقد في العاصمة العراقية بغداد، وضم الوفد رئيس نقابة عمال البناء في لبنان الشمالي جميل طالب، رئيس نقابة البناء في الجنوب علي حرب ورئيس نقابة البناء والتعمير

حسان محي الدين.

واوضح طالب ان الكلمات التي القيت دعمت الحركة العمالية، وتطرقت الى النواحي السياسية والاجتماعية والنقابية في لبنان والمنطقة العربية، وقال: “لقد تم خلال اعمال المؤتمر تسمية خلف حنوش من سوريا رئيسا، ومحمود الحياري من الاردن نائبا للرئيس وكريم لفتة سندال من العراق امينا عاما، وتم تثبيت عضوية جميع الاعضاء المشاركين في المؤتمر في المجلس التنفيذي للاتحاد المهني العربي وسمي ممثلين عن لبنان، هما علي حرب وحسان محي الدين”

وكانت كلمة باسم الوفد اللبناني شددت على “الوحدة العربية ومواجهة التحديات وتأييد نضال الشعب الفلسطيني من اجل تحرير ارضه وإقامة دولته فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كما دانت جميع الاعمال الارهابية في الدول العربية والوقوف الى جانب جميع العمال العرب وتطبيق قرارات منظمة العمل العربية”.

واجرى الوفد مباحثات مع الوفود الاردنية والسورية والمصرية من اجل تفعيل العمل النقابي بين النقابات العربية وتبادل الخبرات والتجارب، شاكرا “القيمين على المؤتمر على حسن الاسقبال والضيافة”.