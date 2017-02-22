شارك وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ممثلا الدولة اللبنانية في مؤتمر عن حماية اطفال الحروب في باريس تحت عنوان: de la guerre” “Protégeons les enfants، المنظم من الخارجية الفرنسية و”يونيسيف – فرنسا”، حيث ادار الوزير بو عاصي الجلسة الثالثة تحت عنوان “حماية الاطفال من النزاعات المسلحة”. بو عاصي وألقى الوزير بو عاصي كلمة قال […] أقراء المزيد من المصدر
Home » لبنان » بو عاصي عرض موضوع النزوح السوري مع ايرولت وشارك في باريس في مؤتمر عن حماية أطفال الحروب
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