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بو عاصي عرض موضوع النزوح السوري مع ايرولت وشارك في باريس في مؤتمر عن حماية أطفال الحروب

Posted by on February 22, 2017 0 Comment

شارك وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ممثلا الدولة اللبنانية في مؤتمر عن حماية اطفال الحروب في باريس تحت عنوان: de la guerre” “Protégeons les enfants، المنظم من الخارجية الفرنسية و”يونيسيف – فرنسا”، حيث ادار الوزير بو عاصي الجلسة الثالثة تحت عنوان “حماية الاطفال من النزاعات المسلحة”. بو عاصي وألقى الوزير بو عاصي كلمة قال […] أقراء المزيد من المصدر

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