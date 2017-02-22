هي ورقة زرقاء مدموغة بعبارة “لا حكم عليه”، يستحصل عليها المواطن عند تقدمه الى وظيفة جديدة أو لاجراء بعض المعاملات الادارية، انه السجل العدلي أو “شهادة السوابق” كما يصفه البعض وهو بالتالي وثيقة تثبت وجود أو عدم وجود أحكام جزائية مبرمة أو أحكام اعلان إفلاس أو حكم غيابي بجناية، لكن من “يسود” سجله يوما، ولأسباب […] أقراء المزيد من المصدر