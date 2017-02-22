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تركيا رفعت الحظر عن ارتداء الحجاب في صفوف الجيش

Posted by on February 22, 2017 0 Comment

رفعت السلطات التركية اليوم حظر ارتداء الحجاب على النساء اللواتي يخدمن في الجيش برتب ضابط او ضابط صف، كما افادت “وكالة انباء الاناضول” الحكومية. وهذا الاجراء الذي يرتدي رمزية كبرى بسبب وضع الجيش التركي كمدافع العلمانية في البلاد منذ تأسيس الجمهورية من قبل مصطفى كمال اتاتورك، يشمل ايضا الطالبات في المعاهد العسكرية. أخبار قد تهمكفيديو: […] أقراء المزيد من المصدر

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