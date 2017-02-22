رفعت السلطات التركية اليوم حظر ارتداء الحجاب على النساء اللواتي يخدمن في الجيش برتب ضابط او ضابط صف، كما افادت “وكالة انباء الاناضول” الحكومية. وهذا الاجراء الذي يرتدي رمزية كبرى بسبب وضع الجيش التركي كمدافع العلمانية في البلاد منذ تأسيس الجمهورية من قبل مصطفى كمال اتاتورك، يشمل ايضا الطالبات في المعاهد العسكرية. أخبار قد تهمكفيديو: […] أقراء المزيد من المصدر