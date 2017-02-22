بث تنظيم “داعش” الإرهابي تسجيلا جديدا لإعدامه عسكريين من قوات حرس الحدود العراقية بينهم ضابط بعد خطفهم من منطقة النخيب في محافظة الأنبار قبل شهر. وذكرت قناة “روسيا اليوم” الليلة أن التسجيل يوثق إعدام الضابط ذبحا، في حين أعدم رفيقه الأول رميا بالرصاص داخل حفرة يعتقد أنه أجبر على حفرها كعادة التنظيم في إصدارات سابقة. […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » داعش يبث تسجيلا جديدا لإعدامه عسكريين من قوات الجيش العراقي
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