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مجلس المفتين: للتفاهم على قانون انتخاب جديد واجراء الانتخابات في موعدها ولعفو عام عن الموقوفين الاسلاميين

Posted by on February 22, 2017 0 Comment

عقد مجلس المفتين في لبنان اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وتدارس المجلس الأوضاع الإسلامية والوطنية العامة في البلاد، واصدر بيانا تلاه عضو المجلس المفتي سليم سوسان هذا نصه: “يتطلع المجلس بثقة وأمل بحكومة الرئيس سعد الحريري في تعزيز الوفاق الوطني على قاعدة نهوض الدولة ومؤسساتها ذات السيادة الكاملة […] أقراء المزيد من المصدر

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