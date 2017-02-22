عقد مجلس المفتين في لبنان اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وتدارس المجلس الأوضاع الإسلامية والوطنية العامة في البلاد، واصدر بيانا تلاه عضو المجلس المفتي سليم سوسان هذا نصه: “يتطلع المجلس بثقة وأمل بحكومة الرئيس سعد الحريري في تعزيز الوفاق الوطني على قاعدة نهوض الدولة ومؤسساتها ذات السيادة الكاملة […] أقراء المزيد من المصدر