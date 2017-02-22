افيد عن التزام مدارس الكورة التكميلية والثانوية والمهنية،الخاصة والرسمية، بالاضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية. فاقفلت المدارس الخاصة فيما فتحت المدارس الرسمية ابوابها وتوقفت عن التدريس. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016بدنا نحاسب: القوى الامنية اعتقلت […] أقراء المزيد من المصدر