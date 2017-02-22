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معلومات غير مؤكدة عن قصف الطيران الاسرائيلي جبال القطيفة السورية من الاجواء اللبنانية

Posted by on February 22, 2017 0 Comment

معلومات عن استهداف الطيران الاسرائيلي من الاجواء اللبنانية جبال القطيفة السورية ولا تأكيد سوري للغارات أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتلا رونالدو ولا ميسي .. هذا هو اللاعب الأغلى […] أقراء المزيد من المصدر

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